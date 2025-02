Europa League: Roma, la rincorsa riparte dal Porto

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi negli ultimi due anni hanno colto una finale e una semifinale in questa competizione, ora già ai sedicesimi sfidano un avversario molto ostico

L’avventura della Roma in Europa League riparte questa sera contro il Porto, in una doppia sfida che sarà cruciale per i destini di questa annata giallorossa. In campionato è tardi per pensare a una rimonta per i primi quattro posti, tramite l’Europa invece la Roma può provare a raggiungere qualcosa che ha solo sfiorato negli ultimi due anni. L’avversario dei sedicesimi sarà il Porto, che ha eliminato i giallorossi in più occasioni; ora l’obiettivo sarà quello di vendicare quelle sconfitte ed accedere agli ottavi di finale. I portoghesi sono una compagine in difficoltà e la Roma dovrà approfittarne disputando una gara solida oggi in Portogallo, per poi ripetersi tra una settimana all’Olimpico.

Fonte foto: vocegiallorossa.it

Alessandro Fornetti