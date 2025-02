Champions League: serata amara per le italiane

Tempo di lettura 1 minuto

Atalanta e Milan escono sconfitte contro Bruges e Feyenoord e servirà una rimonta al ritorno per evitare l’eliminazione

Serata storta per le due italiane impegnate ieri in Champions League; l’Atalanta perde 2-1 con il Bruges con un rigore ridicolo assegnato ai belgi nel finale, mentre il Milan perde di misura contro il Feyenoord con una papera di Maignan. Ora il ritorno è in salita ma certamente entrambe possono ribaltare e passare il turno; in casa il pubblico italiano farà la differenza, con le due squadre che vorranno reagire dopo due partite che sono girate male. La qualificazione agli ottavi di finale sarebbe fondamentale anche per il ranking e per mantenere le cinque squadre in Champions League, Atalanta e Milan daranno battaglia tra meno di una settimana.

Fonte foto: futbola.com

Alessandro Fornetti