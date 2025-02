Juventus: Giuntoli vuole Kolo Muanì a titolo definitivo

Tempo di lettura meno di un minuto

Il dirigente bianconero ha fatto intendere chiaramente di voler trattenere il giocatore francese arrivato dal Paris Saint-Germain in prestito a gennaio

Difficilmente la Juventus e i propri tifosi potevano immaginarsi un inizio migliore di Randal Kolo Muanì. In 4 partite, il centravanti francese ha segnato 5 gol, risultando decisivo per le vittorie in campionato contro Empoli e Como. Essendo arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, la sua permanenza a Torino anche il prossimo anno è tutt’altro che scontata, ma la volontà di trattenerlo c’è tutta. L’ha fatto intendere chiaramente Cristiano Giuntoli, che ieri sera a Sky Sport ha dichiarato che a giugno prossimo si siederà al tavolo col Psg per provare ad acquistare Kolo Muanì a titolo definitivo. Il dirigente bianconero confida negli ottimi rapporti con il club parigino per poter consegnare il talento transalpino a Thiago Motta anche nella prossima stagione.

Luca Missori