Europa League: andata dei playoff

Nell’andata degli spareggi la Roma agguanta un ottimo 1-1 esterno con il Feyenoord, mentre il Milan, al Meazza, capitalizza al meglio la supremazia dimostrata contro i francesi del Rennes e chiude con un bel 3-0

Buon pareggio esterno per la Roma che, senza il sostegno dei suoi tifosi, esce dal “Feyenoord Stadium” di Rotterdam con il risultato di 1-1. Al vantaggio casalingo siglato dal brasiliano Igor Paixão al 45’+1, risponde Romelu Lukaku al 66′ con un colpo di testa/spalla. Il belga è una sentenza in Europa League dove, con lui in campo, si parte “quasi” sistematicamente con un goal di vantaggio.

Ottimo l’esordio in Europa League del Milan che, in casa, liquida abbastanza agevolmente un Rennes apparso comunque non irresistibile. Secco il 3-0 firmato da una doppietta di Ruben Loftus-Cheek (32′ e 48′), entrambe le reti realizzate di testa ed un goal di Rafael Leão (53′) che chiude in rete uno splendido triangolo con il gemello di fascia Theo Hernández. I rossoneri mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Fonte foto: fantacalcio.it

Luigi A. Cerbara