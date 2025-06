Il Modena si affida a Sottil: è lui il nuovo allenatore. Ghisolfi lascia la Roma

Tempo di lettura 1 minuto

La società emiliana ha deciso di assegnare la panchina all’allenatore di Venaria Reale. Ritorno in panchina dopo la breve parentesi alla Sampdoria; dopo un solo anno invece si chiude l’avventura del dirigente francese in giallorosso

Il Modena ha deciso di affidare la panchina della prossima stagione ad Andrea Sottil. Nuova avventura in cadetteria per il tecnico di Venaria Reale, che nella scorsa stagione aveva guidato la Sampdoria per una breve parentesi subentrando all’esonerato Andrea Pirlo. Sottil diventa il 106esimo allenatore nella storia del Modena. I canarini hanno chiuso l’ultima stagione di Serie B all’undicesimo posto. Ora palla in mano a Sottil. Si tratta di un allenatore che ha già allenato in Serie B sulle panchine di Pescara, Ascoli e Sampdoria. In Serie A ha guidato l’Udinese.

Ghisolfi

Il dirigente Ghisolfi invece lascia la Roma dopo una sola stagione nel giorno della presentazione del nuovo mister Gasperini.

Sandro Caramazza

Fonti foto: gianluca di marzio.com; calciomercato.com