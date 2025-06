Europeo U21, gli azzurrini chiudono il girone al secondo posto

Tempo di lettura 1 minuto

Il pari di ieri contro la Spagna conferma i ragazzi di Carmine Nunziata come seconda forza del gruppo A

Termina ufficialmente la fase a gironi dell’Europeo U21 per l’Italia. I ragazzi di Carmine Nunziata si sono qualificati come secondi nel girone A dopo aver affrontato la Romania (sconfitta per 1-0 grazie al gol di Baldanzi), la Slovacchia (battuta 0-1 con la rete di Casadei) e la Spagna (1-1 con i gol di Jesus Rodriguez e Niccolo Pisilli) nella città di Trnava in Slovacchia. Gli azzurrini chiudono a pari punti con l’U21 spagnola che però è davanti per aver segnato più reti (6 contro le 3 dei nostri). Per conoscere l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale, che si disputeranno domenica, bisognerà attendere la partita tra Inghilterra e Germania che si giocherà questa sera.

Gli azzurrini stanno disputando un buon Europeo dimostrando di essere una squadra compatta che concede poco in fase di non possesso. Difficile dire se riusciranno ad arrivare fino in fondo ma sicuramente hanno le carte in regola per giocarsela a testa alta.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina