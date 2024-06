Euro 2024: si parte, Inghilterra e Francia favorite, occhio a Germania e Portogallo, l’Italia difende il titolo

Tempo di lettura 4 minuti

Domani sera inizia l’europeo, aprono i padroni di casa tedeschi contro la Scozia, un mese di partite per decretare il vincitore, andiamo a vedere chi ha più chances sulla carta

Dopo mesi di attesa ormai siamo agli sgoccioli: domani sera inizierà Euro 2024, che dopo l’esperimento itinerante di tre anni fa tornerà a giocarsi in un solo paese, questa volta in Germania. Proprio i tedeschi padroni di casa daranno il via alle danze nel match inaugurale contro la Scozia. Il giorno dopo scenderà in campo anche l’Italia campione in carica. Vediamo allora una griglia delle possibili favorite alla vittoria finale.

In pole position c’è sempre la Francia, finalista dell’ultimo mondiale. I transalpini non vincono l’Europeo dal 2000, ma hanno una rosa talmente profonda e di qualità da partire favorita per ogni competizione. Negli ultimi anni quella di Deschamps è spesso sembrata una nazionale di solisti, poco compatta e fragile soprattutto in fase difensiva, ma con un fuoriclasse assoluto come Mbappé ed altri grandi giocatori in squadra sono sempre loro la formazione da battere.

Subito dopo i francesi, c’è l’Inghilterra. Guardando i nomi, soprattutto in attacco, la nazionale di Southgate fa paura, già tre anni fa sfiorò la vittoria ed ora ha l’obbligo di riprovarci. Kane e Bellingham guidano uno squadrone, che però non ha mai vinto l’Europeo. Il prossimo mese ci dirà se la maledizione degli inventori del calcio verrà finalmente spezzata.

In terza piazza non può non esserci la Germania padrona di casa. La formazione di Nagelsmann è un mix riuscito di giovani talenti come Musiala, Wirtz e Havertz e giocatori d’esperienza come Kimmich, Kroos e Gundogan, oltre al sempre presente Neuer tra i pali. Al blocco storico del Bayern Monaco si è aggiunto quello del Bayer Leverkusen, vera rivelazione dell’ultima stagione. I tedeschi sono ancora lontani dall’essere la corazzata che ha impressionato a mondiali ed europei fino al 2014, ma il fattore casalingo e la voglia di riscatto dopo una sfilza di competizioni internazionali deludenti li rende i principali rivali di francesi ed inglesi.

Tra le principali outsider, occhio invece al Portogallo. La nazionale di Roberto Martinez ha una rosa di grande qualità, soprattutto dal centrocampo in su: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Joao Felix, oltre a Ruben Dias e Joao Cancelo in difesa. In più c’è il jolly Cristiano Ronaldo, a 39 anni non può essere più titolare inamovibile, ma dosato per bene può ancora fare la differenza come sempre ha fatto in carriera nelle occasioni importanti.

Appaiati ai lusitani, i cugini della Spagna, con una formazione giovane e ricca di talento: Grimaldo in difesa, Pedri e Rodri a centrocampo, con il baby Yamal in attacco a fare compagnia a veterani come Morata e Joselu. La filosofia di gioco è sempre la stessa, possesso palla e dominio del campo, se le Furie Rosse sono in giornata possono impensierire chiunque.

E l’Italia? Gli Azzurri non partono certo tra i favoriti, un po’ per la qualità della rosa, indubbiamente non all’altezza sulla carta delle altre top nazionali, un po’ perché vincere due Europei di fila è molto difficile (ci è riuscita solo la Spagna del ciclo d’oro 2008-2012). I ragazzi di Spalletti però ci credono e vogliono difendere il titolo di tre anni fa con le unghie e con i denti. Il girone con Albania, Spagna e Croazia è molto duro, ma in caso di passaggio agli ottavi la storia ci insegna che l’Italia può ribaltare qualsiasi pronostico sfavorevole.

Per leggere anche l’articolo sulle possibili sorprese di Euro 2024 potete cliccare QUI.

Luca Missori

(Fonte immagine: Uefa.com)