Diario Euro 2024: si parte! Germania e Scozia aprono il torneo

Tempo di lettura 3 minuti

Oggi 14 giugno prende inizio l’Europeo. C’è grande attesa per i padroni di casa, che alle 21 ospiteranno la nazionale di Steve Clarke

L’attesa è finita, oggi al via Euro 2024. La Germania, paese ospitante, apre il torneo continentale contro la Scozia di Clarke. Si gioca all’Allianz Arena di Monaco, fischio d’inizio alle 21. Ovviamente prima dello start, ci sarà la cerimonia inaugurale che darà il via alla diciassettesima edizione del torneo continentale. Per la terza volta, l’Europeo sarà ospitato dalla Germania, che già lo aveva fatto nel 1988 come Germania Ovest e nel 2020. In quest’ultimo caso, il torneo non si giocò interamente in Germania, ma fu in itinere, ossia ospitato da diversi paesi. Comunque, in Germania si giocarono ben quattro partite.

Diario Euro 2024, Germania-Scozia apre Euro 2024: le due nazionali

I padroni di casa della Germania sono a caccia del riscatto dopo gli ultimi risultati tra Mondiale ed Europeo molto deludenti. Nelle ultime due edizioni dei campionati del Mondo, la Nazionale tedesca è stata eliminata entrambe le volte al primo turno, sia nel 2018 in Russia, che nel 2022 in Qatar. Quanto all’ultimo Europeo, l’allora Germania uscì agli ottavi di finale. Ora in casa, Nagelsmann punta ad un altro tipo di percorso. Le stelline ovviamente saranno quelle di Musiala del Bayern Monaco e Wirtz del Bayer Leverkusen. Ovviamente senza dimenticare due pezzi da novanta come Manuel Neuer tra i pali e Toni Kroos in mezzo al campo. Per quest’ultimo, si tratta dell’ultimo torneo della carriera. Dopo l’Europeo si ritirerà.

Dall’altro lato arriva una Scozia in grande ascesa, dopo un girone di qualificazione ben giocato e chiuso al secondo posto dietro la Spagna con 17 punti all’attivo. La Nazionale di Clarke è uscita al primo turno nell’ultimo Europeo, mentre non si qualifica ad un Mondiale addirittura dal 1998 in Francia. Insomma, l’entusiasmo di certo non mancherà. La Scozia può puntare su giocatori del calibro di McTominay del Manchester United, di Andrew Robertson del Liverpool e di John McGinn dell’Aston Villa.

Diario Euro 2024, Germania-Scozia: come scenderanno in campo

Nagelsmann per l’esordio metterà in campo un 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, protetto dall’esperienza di Tah, campione di Germania col Bayer, e Rudiger in mezzo; mentre ai lati Kimmich e Mittlestadt saranno i terzini. In mezzo, non può mancare Kroos, che dovrebbe coadiuvare con Andrich. Davanti tanta qualità con Musiala, Wirtz, Gundogan e Havertz. Talento immenso per la Germania, che prova sin da subito a dettare legge. Quanto alla Scozia, Clarke prova a replicare con la corsa e la sostanza. Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, McGregor, Gilmour, McGinn; Adams. Questa dovrebbe essere la formazione dei britannici per l’esordio.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Diretta; Veggente; Oa Sport