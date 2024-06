Euro 2024: la griglia delle possibili sorprese

Tempo di lettura 4 minuti

Tra pochi giorni avrà inizio la kermesse e diverse nazionali avranno l’obiettivo di fare un buon cammino pur partendo indietro rispetto alle vere big

L’Europeo che prenderà il via tra pochi giorni in Germania sarà certamente importante per le migliori nazionali che hanno l’ambizione di alzare il trofeo, ma anche per quelle inferiori che vorranno rendere orgogliosi i propri paesi magari raccogliendo qualche scalpo importante. Per queste selezioni sarà importante la fase a gironi, perché per alcune superarla potrebbe essere già una grande soddisfazione, mentre per altre sarebbe solo un punto di partenza per poi provare a stupire durante la fase ad eliminazione diretta.

Nel girone A alle spalle della favorita Germania troviamo l’outsider per eccellenza, la Svizzera, che ha già dimostrato di non temere i confronti con le super potenze e che sta crescendo sempre di più; gli elvetici hanno eliminato la Francia dallo scorso Europeo ed ora avranno l’obiettivo di superare un girone complesso con Scozia e Ungheria per poi provare a fare più strada possibile dagli ottavi in poi. La squadra è rodata ed ha elementi di valore in ogni reparto, incontrarla non sarà facile per nessuno e dal canto loro gli svizzeri giocheranno senza alcuna pressione.

Nel girone B, quello di Italia e Spagna, la Croazia rappresenta una grande insidia per le due big che dovranno giocare al massimo se vorranno mettersela alle spalle; i croati stanno bene e lo hanno dimostrato battendo il Portogallo in amichevole, hanno una squadra di assoluto valore e potrebbero essere protagonisti anche emergendo tra le migliori terze.

Nel gruppo C dell’Inghilterra probabilmente saranno Danimarca e Serbia a giocarsi la qualificazione, con la Slovenia fanalino di coda. Più dei serbi, che dispongono di una rosa forte ma sono spesso incostanti e deludenti, a fare strada potrebbero essere i danesi che sono cresciuti dopo il pessimo mondiale e potrebbero dare fastidio anche a qualche big nel corso del torneo.

Nel gruppo D con la favorita Francia c’è l’Olanda che ha tanti ottimi giocatori ma che spesso ha deluso nelle competizioni importanti; gli Oranje dovranno stare attenti ad Austria e Polonia che seppur inferiori potrebbero creare dei problemi ed inserirsi come pretendenti per il passaggio del turno. Gli austriaci sono sicuramente una squadra più solida che spesso si esalta in questi tornei, i polacchi invece avrebbero diversi profili interessanti ma non sono mai riusciti ad emergere come si poteva pensare.

Il girone E vede Belgio e Ucraina favorite su Slovacchia e Romania per il passaggio del turno. I diavoli rossi sono probabilmente all’ultima chiamata in un grande torneo con la loro generazione migliore e finora non hanno vinto nulla; ora hanno l’obbligo di centrare gli ottavi per poi capire fin dove possono spingersi. Di contro gli ucraini sono in crescita e potrebbero creare qualche grattacapo se dovessero accedere alla seconda fase della competizione.

Per ultimo il girone F dove alle spalle del Portogallo favorito ci sono Turchia e Repubblica Ceca a giocarsi la qualificazione, con la Georgia probabilmente destinata all’ultimo posto. I turchi allenati da Montella hanno dimostrato di essere un team ostico nell’amichevole contro l’Italia e dovrebbero partire avanti sui cechi che però nello scorso europeo avevano fatto molto bene arrivando addirittura ai quarti di finale.

