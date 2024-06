Borussia Dortmund, ufficiali le dimissioni di Terzic

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tedesco ha deciso di lasciare i gialloneri nonostante la finale di Champions disputata contro il Real

Un fulmine a ciel sereno in casa Borussia Dortmund. Edin Terzic ha presentato le dimissioni dal ruolo di allenatore della prima squadra e la società ha scelto di non opporsi. Il tedesco è sulla panchina giallonera da maggio 2022, dopo i 7 mesi tra dicembre 2020 e maggio 2021, e aveva ancora un anno di contratto. Terzic, in questi due anni, ha sfiorato la vittoria della Bundesliga nella passata stagione e, in questa, è arrivato in finale di Champions League.



Davide Farina