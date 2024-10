Verso Roma-Inter, da valutare le condizioni di Dovbyk

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ucraino non è tornato al meglio dagli impegni con la sua nazionale e rischia di saltare il big match di domenica

Situazione delicata in casa Roma in vista della partita contro l’Inter. Artem Dovbyk è rientrato a Trigoria dagli impegni con l’Ucraina con un’infiammazione al ginocchio ed è a rischio la sua titolarità per domenica. Ieri l’attaccante ex Girona ha svolto solo terapie conservative mentre oggi sosterrà un provino sul campo. Ad ogni modo l’obiettivo della Roma è di averlo in coppia con Dybala contro l’Inter anche se bisognerà vedere come starà Dovbyk nei prossimi giorni.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina