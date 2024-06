Douglas Luiz e Greenwood vicini alla Juventus

Tempo di lettura 1 minuto

Per il brasiliano manca veramente poco mentre per l’inglese bisogna trattare con il Manchester United

Giuntoli, dopo aver firmato Thiago Motta, si sta concentrando sul mercato. I nomi caldi per la Juventus sono due e provengono entrambi dalla Premier League: Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa, e Mason Greenwood, ala di proprietà del Manchester United che ha trascorso l’ultima stagione al Getafe. Per il brasiliano la trattativa è ben avviata sulla base di 18-20 milioni più i cartellini di Iling-Junior e Mckennie ma c’è ancora da definire la cifra esatta che i bianconeri dovranno pagare ai Villans. Discorso più complicato per Greenwood: l’inglese, che ha il contratto in scadenza nel 2025, ha aperto al trasferimento a Torino ma al momento c’è distanza sul prezzo del cartellino con il Manchester. I Red Devils chiedono 50 milioni mentre i bianconeri non vorrebbero spenderne più di 30, bonus esclusi. Verosimilmente la Juventus proverà l’affondo decisivo per Greenwood dopo aver venduto uno tra Chiesa e Soulé.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina