Gilmour vede l’esordio da titolare, Napoli: doppio scotch scozzese

Antonio Conte apporterà alcuni cambiamenti alla sua squadra, in vista del match contro l’Empoli. Causa assenza di Lobotka per infortunio, ci sarà l’esordio da titolare dell’ex Brighton. In campo anche Scott McTominay

Antonio Conte si appresta a preparare alcuni cambiamenti tattici al suo Napoli, in vista del match di domenica all’ora di pranzo contro il sorprendente Empoli dell’amico Roberto D’Aversa (Conte ha battezzato la figlia del mister nato a Stoccarda, i due sono amici dai tempi di Siena). Dopo settimane di speculazioni e preparativi, si va verso la presenza dal primo minuto di Billy Gilmour, il quale sarà il regista della squadra partenopea. Questa scelta rappresenta un cambio di rotta obbligato rispetto alle formazioni precedenti, vista l’assenza pesante di Stanislav Lobotka, dopo l’infortunio rimediato in nazionale.

Gilmour e il debutto da titolare con il Napoli

Gilmour, giovane talento scozzese classe 2001, è stato fortemente voluto da Conte in estate. La sua capacità di leggere il gioco e di dettare i tempi a centrocampo lo possono rendono un elemento chiave per il Napoli. Il ragazzo, dotato di un’ottima tecnica di base, ha fatto molto bene durante gli anni inglesi al Brighton insieme peraltro ad un altro tecnico italiano, ossia Roberto De Zerbi. Quest’ultimo, oggi al Marsiglia, lo ha forgiato per bene facendolo diventare in breve tempo uno dei migliori centrocampisti della Premier League. A Brighton ha giocato complessivamente due stagioni, mettendo a referto 60 presenze condite da quattro assist. Sicuramente uno dei difetti del giovane scozzese è la scarsa vena realizzativa, ma con Conte può migliorare anche in questo fondamentale.

Gilmour più McTominay: sarà un Napoli “scozzese”

Doppio scotch scozzese domenica per il Napoli, che oltre a Gilmour dovrebbe schierare dal primo minuto anche McTominay. L’ex centrocampista del Manchester United sta già diventando un punto fermo della squadra di Conte, tanto da aver trovato già due reti contro Palermo in Coppa Italia e Como in Serie A. In Italia, McTominay ha rapidamente conquistato l’attenzione grazie alle sue prestazioni eccezionali. Con il maggior numero di chilometri percorsi in Serie A, ha dimostrato una dedizione e una forma fisica invidiabili. Le sue capacità gli hanno permesso di diventare una delle certezze del campionato, guadagnandosi subito l’amore dei tifosi azzurri. Ad Empoli, il Napoli prova la mini fuga col duo tutto made in Scotland.

