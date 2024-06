I top che non parteciperanno ad Euro2024 per infortunio

Tempo di lettura 3 minuti

Purtroppo molti giocatori importanti salteranno l’Europeo per problemi fisici più o meno recenti

Proseguono le conseguenze di questi calendari lunghissimi. Diversi giocatori importanti saranno costretti a saltare l’Europeo tedesco per infortunio e in questo articolo andremo a vedere chi.

Iniziamo dalla nostra nazionale che dovrà fare a meno di 5 elementi. Berardi è il giocatore fermo da più tempo vista la rottura del tendine d’Achille a marzo. Udogie si è operato ad aprile per una lesione al tendine del quadricipite mentre gli altri 3 sono infortuni più recenti: Acerbi soffre di pubalgia, Zaniolo ha accusato una microfrattura del piede all’ultima giornata di Premier League e Scalvini si è rotto il crociato nel recupero tra Atalanta e Fiorentina.

L’Olanda anche non è stata molto fortunata a riguardo. Koeman non avrà a disposizione 4 titolari: Botman, de Roon, de Jong e Koopmeiners. Il difensore del Newcastle si è rotto il crociato a marzo mentre il centrocampista del Barcellona non ci sarà per i ripetuti problemi alla caviglia. Per quanto riguarda i due bergamaschi de Roon non ci sarà per la lesione al bicipite femorale che gli fece saltare la finale di Europa League mentre Koopmeiners ha dato forfait dopo l’infortunio nel riscaldamento dell’ultima amichevole contro l’Islanda (clicca qui per saperne di più). Problemi importanti per Koeman considerando che non avrà 3 centrocampisti molto importanti.

Purtroppo la lista di coloro che si sono rotti il crociato e salteranno l’Europeo non è terminata. All’appello mancano ancora Gavi (novembre 2023), Alaba (dicembre 2023), Lewis Ferguson (aprile) e Lucas Hernandez (maggio), tutti giocatori importanti nelle rispettive selezioni.

Altri calciatori che non potremmo vedere in Germania sono: Alex Baldé, Milik e Courtois. Il terzino blaugrana è ai box da gennaio a seguito di un’operazione al tendine del ginocchio destro, anche il polacco della Juve si è operato da poco (clicca qui per saperne di più) mentre la situazione di Courtois è più complicata. Il portiere belga si è rotto il crociato ad agosto e sin da dicembre ha dichiarato che non avrebbe preso parte all’Europeo. A marzo si è lesionato il menisco ma poi è sceso in campo nella finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Difficile dunque capire se il ‘rifiuto’ di Courtois dipenda solo dagli infortuni o se ci sia anche qualcos’altro.

Da capire le condizioni di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco ha chiesto il cambio nell’amichevole di ieri contro la Turchia e poi è stato visto in panchina con il ghiaccio all’altezza del bicipite femorale. Il ct della Polonia ha rassicurato tutti dicendo non è niente di grave ma, al momento, il 35enne del Barcellona rimane a rischio.

Questo è il quadro a 3 giorni dall’inizio di Euro2024. La speranza è che gli infortuni siano finiti ma, considerando il numero di partite che disputano i calciatori durante la stagione, è probabile che ce ne saranno degli altri.

Fonte foto: uefa.com

Davide Farina