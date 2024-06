Diario Euro 2024: l’Inghilterra batte la Serbia, l’Olanda rimonta la Polonia, pareggiano Slovenia e Danimarca

Tempo di lettura 5 minuti

Ecco il riepilogo della seconda giornata di questo Europeo in Germania, in campo il gruppo C e D

Nella giornata di ieri si sono disputate tre partite, due del girone C ed una del gruppo D. Nella prima gara che si è giocata ad Amburgo si sono sfidate Polonia e Olanda. Hanno vinto gli Orange per 2-1, al termine di un match combattuto e sofferto. La nazionale guidata da Ronald Koeman sin da subito ha imposto la sua maggiore qualità individuale e di gioco, ma la mancanza di cinismo ed una grave disattenzione su corner hanno regalato il vantaggio ai polacchi, andati in gol con Buksa dopo sedici minuti. La reazione dell’Olanda però è stata veemente, con diverse occasioni insidiose sventate da Szczesny. Alla fine, intorno alla mezz’ora, ecco il pareggio di Gakpo (propiziato da una fortunosa deviazione). Nella ripresa il copione non è mutato molto, gli Orange all’attacco, la Polonia a difendersi e ripartire. Il muro polacco ha retto fino al minuto 81, quando il neo entrato Weghorst ha infilato in rete di sinistro una bella imbucata di Aké. Nel finale, due occasioni importanti per la nazionale di Probierz con Swiderski e Zalewski, in entrambi i casi provvidenziale Verbruggen. In attesa della partita di domani sera tra Austria e Francia, l’Olanda si porta al primo posto del girone con tre punti.

Alle 18 invece, alla MHP Arena di Stoccarda, è andata in scena la sfida tra Slovenia e Danimarca. Le due squadre si erano già affrontate nel corso delle qualificazioni, avevano chiuso il raggruppamento al primo posto a pari merito ed anche ieri pomeriggio hanno dato vita ad una partita molto combattuta. Nel primo tempo meglio i danesi, che hanno legittimato il proprio dominio con il gol di Eriksen dopo diciassette minuti. Una bella storia quella dell’ex Inter, che proprio all’ultimo Europeo rischiò la vita per un arresto cardiaco ed ora dopo tre anni è tornato a giocare e a segnare. Passati in vantaggio, i danesi hanno continuato ad attaccare a testa bassa macinando gioco, ma hanno avuto il demerito di non trovare il raddoppio. Così nella ripresa la Slovenia ha preso coraggio, ha guadagnato campo e creato diverse occasioni pericolose. Sugli scudi il gioiellino del Lipsia Benjamin Sesko, che dopo aver sfiorato il gol già nel primo tempo ha colpito un palo clamoroso al 76esimo. Poco dopo, ecco l’1-1, grazie ad un tiro di Janza da fuori area. Rete fortunata vista la deviazione di Hjulmand, ma pareggio meritato. Nel finale pochi sussulti da una parte e dall’altra e nessuna rete. Un tempo a testa, risultato giusto per ciò che si è visto in campo. Entrambe le nazionali guadagnano un punto nella classifica del girone.

Nella partita delle 21 a Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04, ha fatto il suo esordio l’Inghilterra contro la Serbia. Come prevedibile, una sfida scomoda e antipatica per la formazione di Southgate, che però è riuscita ad imporsi alla fine per 1-0 grazie ad un gol di Jude Bellingham dopo tredici minuti. Molto meglio gli inglesi degli avversari nella prima frazione, predominio del campo, fraseggi, qualità maggiore mostrata in ogni reparto. La sublimazione di questa superiorità sta tutta nell’azione del gol, con Saka che va via al suo uomo sulla fascia, mette in mezzo e poi ci pensa Bellingham di testa in tuffo a sbloccare il risultato. Sembra tutto troppo facile, infatti non lo è. Già a partire dagli ultimi minuti del primo tempo, la Serbia prende campo. Nella ripresa, anche grazie ai cambi di Stojkovic, i serbi mettono paura agli inglesi. Poco dopo l’ora di gioco proteste per un contatto dubbio in area su Jovic, poi un tiro insidioso di Vlahovic neutralizzato da Pickford. Nel mezzo, una traversa di Kane su colpo di testa deviato miracolosamente da Rajkovic. Per il resto, la nazionale di Southgate tiene il risultato, domando una Serbia volenterosa ma che ha fatto troppo poco per pareggiare e soprattutto lo ha fatto troppo tardi. L’Inghilterra conquista così tre punti e sale al primo posto del girone in solitaria.

Nella giornata di oggi si giocheranno tre partite: Romania-Ucraina alle 15, Belgio-Slovacchia alle 18 (entrambe del gruppo E) e Austria-Francia alle 21 (gruppo D).

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)