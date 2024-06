Diario Euro 2024: Vittorie per Italia, Svizzera e Spagna

Tempo di lettura 4 minuti

Ecco il riepilogo della seconda giornata di questo Europeo in Germania, in campo il gruppo A e B

Nella giornata di ieri si sono disputate 3 partite, 2 del girone B e una del gruppo A. Nella prima gara si sono sfidate Ungheria e Svizzera a Colonia, all’interno del Cologne Stadium. Sono gli elvetici a passare in vantaggio grazie a Kwadwo Duah che al 12′ batte Gulacsi dopo un’imbucata di Aebischer. E’ lo stesso centrocampista del Bologna che, prima dell’intervallo, porta il risultato sullo 0-2 su assist di Freuler, anche lui rossoblù. Aebischer riceve in posizione centrale e poi, dopo esser rientrato, supera il portiere del Lipsia con sul secondo palo. L’Ungheria prova a rientrare in partita e nel secondo tempo ci riesce grazie al gol di testa di Varga, servito splendidamente da Szoboszlai, ma un errore di Orban sul rilancio di Sommer nei minuti finali apre il campo ad Embolo che chiude la gara con un pallonetto. La Svizzera, con questa ottima prestazione, raggiunge la Germania in testa al gruppo A confermando i pronostici che la vedevano come seconda forza del girone.

Ungheria-Svizzera 1-3

Alle 18 è andata in scena la prima sfida del girone B tra Spagna e Croazia a Berlino, più precisamente all’Olympiastadion. La Roja chiude la pratica nel primo tempo: al 29′ Fabian Ruiz imbuca per Morata che davanti al portiere non sbaglia. Dopo soli 3 minuti è lo stesso centrocampista del Paris Saint-Germain a trovare il raddoppio con un gran gol dopo aver saltato due avversari. Nel recupero è Carvajal a trovare la via del gol dopo un bel cross di Yamal. Il secondo è gestione per la Spagna che però concede un rigore alla Croazia al 78′: Unai Simon, nel tentativo di giocare il pallone, colpisce Majer che serve al centro Petkovic il quale viene sgambettato da Rodri. Lo stesso Petkovic si fa però ipnotizzare dal portiere spagnolo che gli para il rigore. La nazionale di Luka Modric paga le disattenzioni in difesa e la poca freddezza sotto porta.

Spagna-Croazia 3-0

In serata a Dortmund, dentro il BVB Stadion, si sono affrontate la nostra nazionale e l’Albania. Dopo soli 23 secondi Dimarco sbaglia il passaggio da rimessa laterale e serve Bajrami in area di rigore che fulmina Donnarumma con un gran destro sul primo palo. Si tratta del gol più veloce della storia dell’Europeo e anche il più veloce subìto dagli azzurri. L’Italia non si abbatte e ribalta la partita in 15 minuti: Pellegrini, dopo uno scambio, mette un gran cross sul secondo palo dove trova Bastoni che sigla il pareggio mentre è Barella a portare in vantaggio gli azzurri con un controbalzo da fuori area. Nel secondo tempo gli azzurri continuano a creare occasioni ma senza trovare il terzo gol. A pochi secondi dalla fine Donnarumma è decisivo su Manaj negando il pareggio all’Albania che ha avuto comunque il merito di rimanere in partita fino alla fine. I ragazzi di Spalletti, con una prestazione convincente, si trovano al primo posto nel girone B a pari punti con la Spagna che affronteranno giovedì.

Nella giornata di oggi si giocheranno tre partite: Polonia-Olanda alle 15 (gruppo D), Slovenia-Danimarca alle 18 e Serbia-Inghilterra alle 21 (entrambe del gruppo C).

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina