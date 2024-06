Diario Euro 2024: la Spagna domina l’Italia, l’Inghilterra delude. Oggi un succulento Olanda-Francia

Tempo di lettura 5 minuti

Le Furie Rosse hanno dominato ieri sera a Gelsenkirchen contro la Nazionale di Luciano Spalletti. E’ stato un caso che il match sia finito solamente 1-0. Pari invece per gli inglesi contro la Danimarca, mentre stasera, big match tra gli Orange e i vicecampioni del Mondo

La seconda giornata di Euro 2024 ieri ha visto in campo una partita del gruppo B, quella tra Spagna e Italia, e due del gruppo C, Slovenia-Serbia e Danimarca-Inghilterra. In tre gare solamente, ahinoi, una vittoria: ossia quella delle Furie Rosse contro la Nazionale di Luciano Spalletti per 1-0, giocatasi alle 21. Quanto, invece, a Slovenia-Serbia e Danimarca-Inghilterra, sono arrivati due pareggi ed entrambi per 1-1. Oggi altre tre partite: alle 15 Slovacchia-Ucraina del gruppo E, Polonia-Austria e Olanda-Francia, rispettivamente alle 18 e alle 21, ed entrambe del gruppo D.

Diario Euro 2024: pari Serbia e Inghilterra nel gruppo C

Ieri in campo sia la Serbia alle 15 contro la Slovenia, che l’Inghilterra alle 18 contro la Danimarca. Iniziando dalla prima gara in quel di Monaco di Baviera nell’Allianz Arena, la Nazionale di Stojkovic non riesce proprio ad ingranare e anche contro gli sloveni è arrivato un risultato non proprio eccellente: pareggio in extremis. La Slovenia parte molto forte, tant’è che dopo 8′ prende il palo con Mlakar. La Nazionale di Kek spinge e nella ripresa, al minuto 69, trova il vantaggio col terzino destro Karnicnick. Curiosità: nella prima partita contro la Danimarca aveva timbrato il gol del pari il terzino sinistro Janza. Nel finale, la Serbia si proietta in avanti e nei minuti di recupero trova l’insperato pareggio col milanista Luka Jovic. Bravissimo l’attaccante a colpire di testa su corner.

Alle 18, invece, in scena il big match del gruppo C, quello tra Danimarca e Inghilterra a Francoforte. La Nazionale dei Tre Leoni, dopo aver vinto la prima partita contro la Serbia per 1-0, prova a ipotecare qualificazione e primo posto. L’inizio è promettente, tant’è che dopo 19′ Kane timbra per la prima volta ad Euro 2024, ma il vantaggio degli inglesi dura poco perché al 33′ l’ex Lecce, oggi allo Sporting Lisbona, Hujlmand trova una conclusione meravigliosa e a fil di palo. Pickford battuto. Nella ripresa, l’Inghilterra ha solo una vera occasione da gol, con Foden al 54′, il quale sfortunato centra il palo. Delude l’Inghilterra che, nonostante l’enorme qualità offensiva, non riesce a creare e ad impensierire Schmeichel. Piuttosto discutibile anche la scelta di Southgate di lasciare per la seconda volta di fila in panchina il talentuoso Palmer. Danimarca sempre molto organizzata, con cuore e gambe capaci di girare all’unisono. Eriksen il solito direttore d’orchestra.

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra 4, Danimarca 2, Slovenia 2, Serbia 1

Diario Euro 2024: Spagna bellissima, Italia un incubo

Alle 21 di ieri sera, gli occhi erano tutti puntati su Gelsenkirchen per la partitissima del gruppo B tra Spagna e Italia. Il giorno prima Albania e Croazia avevano fatto 2-2. Gli azzurri, dopo l’esordio convincente, provano il colpo grosso contro le Furie Rosse di de la Fuente. Le parole sono belle, ma la realtà è tutta un’altra cosa. La Nazionale di Luciano Spalletti gioca una delle sue peggiori partite venendo surclassata dalla superiorità tecnica, tattica e organizzativa degli spagnoli. Nico Williams, esterno dell’Athletic Bilbao, fa vedere i sorci verdi a Di Lorenzo; in mezzo Rodri, Pedri e Fabian Ruiz dettano calcio; l’attacco dell’Italia è inesistente. Alla fine dei giochi finisce solamente 1-0 con autogol di Riccardo Calafiori al 55′. In mezzo un super Gigio Donnarumma, autore di almeno 4 prodezze.

CLASSIFICA GRUPPO B: Spagna 6, Italia 3, Albania 1, Croazia 1

Diario Euro 2024: le gare di oggi in programma

Oggi in campo alle 15 Slovacchia-Ucraina, valida per il gruppo E. La Slovacchia, dopo aver battuto a sorpresa e con fortuna il Belgio, prova a staccare il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024. Dall’altro lato, gara da dentro o fuori per la Nazionale di Rebrov. Dopo il cocente 0-3 nella gara di esordio contro la Romania, per Mudryk e compagni un solo risultato: la vittoria. Si gioca a Dusseldorf. Subito dopo, dalle 18 sarà la volta delle partite facenti parte del gruppo D. La prima sarà Polonia-Austria. Partita con diversi “italiani” in campo: da Szczesny a Zielinski, passando per Arnautovic e Posch. Entrambe hanno iniziato male Euro 2024 perdendo rispettivamente contro l’Olanda in rimonta e contro la Francia. Dunque, oggi all’Olympiastadion di Berlino sarà una sorta di spareggio. In serata, alle 21 a Lipsia, la ciliegina sulla torta col succulento Olanda-Francia. Ci si gioca il primo posto. Da capire se il mascherato Mbappe sarà della partita. Entrambe puntano al primo posto.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Fantacalcio; Eurosport; Sport Mediaset; Repubblica