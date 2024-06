Caos Kvaratskhelia: per l’agente e il padre via da Napoli, la società lo stoppa

Caos Kvaratskhelia: per l’agente e il padre via da Napoli, la società...

Fulmine a ciel sereno per la società azzurra, le dichiarazioni dell’entourage del georgiano mandano in tilt la situazione mentre il giocatore ancora non ha esordito all’europeo

Nervi tesi tra Napoli e Kvaratskhelia. Quest’ultimo è in Germania a preparare euro 2024 ma ci pensano il suo agente e il padre ad agitare le acque. Alla tv georgiana Mamuka Jugeli e Badri Kvaratskhelia hanno fatto dichiarazioni pesanti riguardo il futuro del calciatore. “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha”. Queste le parole del procuratore rinforzate dal padre che sottolinea come nella scorsa stagione ci sia stata una situazione difficile da sostenere. Non si è fatta attendere la risposta della società con cui da tempo il calciatore sta trattando il rinnovo senza fortuna. Il club ha dichiarato che Kvaratskhelia ha un contratto di tre anni e solo il Napoli deciderà se e quando potrà partire. D’altronde l’insediamento di Antonio Conte aveva come obiettivi la permanenza sia del georgiano che di Di Lorenzo. Entrambi i casi stanno diventando spinosi. Nei prossimi giorni si avranno sicuramente sviluppi, con l’europeo di mezzo è difficile fare previsioni in questo momento.

Glauco Dusso