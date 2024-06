Diario Euro 2024: Italia surclassata dalla Svizzera, bene la Germania

Tempo di lettura 4 minuti

Nella giornata di oggi in programma Inghilterra-Slovacchia alle 18 e Spagna-Georgia alle 21

Ieri è iniziata ufficialmente la fase ad eliminazione diretta di Euro 2024 e ci sono state subito delle sorprese. Nel primo match di giornata sono scese in campo la nostra nazionale e la Svizzera nell’Olympiastadion di Berlino. Purtroppo questo stadio non porta fortuna agli azzurri come nel 2006 e questa partita si rivela un monologo elvetico. Al 24′ Aebischer pesca Embolo libero in area di rigore ma Donnarumma si fa trovare pronto. Pochi minuti dopo Chiesa crea l’unica occasione azzurra del primo tempo saltando due uomini e calciando verso la porta di Sommer ma senza impensierirlo. Al 37′ gli elvetici trovano il meritato vantaggio con Freuler che, servito da Vargas, controlla prima con il destro e poi tira con il sinistro. Il nostro portiere riesce a deviare ma il pallone finisce comunque in porta. Nel recupero la Svizzera sfiora il raddoppio con un calcio di punizione di Rieder che colpisce il palo in seguito al tocco di Dunnarumma. Inizia la ripresa e, dopo soli 26 secondi, Vargas segna indisturbato all’interno dell’area con gran destro. Intorno al 50′ Schar rischia l’autogol di testa ma, per sfortuna dei nostri, colpisce il palo alla sinistra di Sommer. La Svizzera inizia ad accusare la stanchezza e l’Italia cerca l’occasione per rientrare in partita trovandola al 74′ con Zaccagni che di testa serve Scamacca vicino alla porta ma colpisce il palo. Le speranze degli azzurri si spengono totalmente e la partita finisce con la vittoria meritatissima da parte degli elvetici che ai quarti affronteranno la vincente di Slovacchia-Inghilterra. Malissimo l’Italia che non ha mai dato l’impressione di poter ribaltare il risultato e chiude un Europeo giocato non all’altezza delle aspettative. Di tutta la spedizione l’unico intoccabile è Donnarumma che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei portieri migliori in circolazione.

Svizzera-Italia 2-0

Alle 21 si sono affrontate la Germania e la Danimarca nel BVB Stadion di Dortmund. I padroni di casa partono subito forte e nei primi 15 minuti assediano la difesa danese. Kimmich dalla distanza, Schlotterbeck di testa da corner e Havertz, trovato da Rudiger, impegnano Schmeichel che salva i suoi con 3 parate fondamentali. Passato il quarto d’ora la partita si equilibra e la Danimarca si affaccia nella metà campo tedesca creando due occasioni con Eriksen e Maehle. Al 35′ l’arbitro Oliver interrompe la partita per la forte pioggia/grandine che si abbatte su Dortmund. 25 minuti di pausa e si riprende a giocare con la Germania che va ancora vicina al vantaggio con due opportunità nitide in pochi secondi. Prima dell’intervallo Neuer è decisivo su Hojlund che non riesce a superarlo con il tocco sotto. Al quinto minuto della ripresa Andersen, al quale era stato annullato un gol da pochi secondi per il fuorigioco di Delaney, devia il cross di Raum con il braccio e regala il rigore alla Germania che viene trasformato chirurgicamente da Havertz. Poco dopo lo stesso attaccante dell’Arsenal supera la difesa danese con un gran controllo ma non inquadra la porta con il sinistro sprecando l’occasione di raddoppiare. Al 68′ Schlotterbeck, con un lancio letto male dalla difesa, serve Musiala che si trova da solo davanti a Schmeichel e lo supera con un destro all’angolino chiudendo di fatto la partita. La Germania passa con una buona prestazione nel complesso, anche se con qualche disattenzione di troppo in difesa, contro una Danimarca sfortunata visto il gol annullato ad Andersen e le diverse occasioni sprecate. I tedeschi ai quarti di finali affronteranno la vincente di Spagna-Georgia.

Germania-Svizzera 2-0

Oggi in programma Inghilterra-Slovacchia alle 18 e Spagna-Georgia alle 21 con Svizzera e Germania a guardare per scoprire chi affronteranno ai quarti di finale di Euro 2024. L’Inghilterra e la Spagna partono ovviamente da favorite ma la Slovacchia e la Georgia vogliono continuare a stupire tutti.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina