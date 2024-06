Diario Euro 2024: al via gli ottavi di finale con la rivincita azzurra sulla Svizzera

Tempo di lettura 3 minuti

In serata la padrona di casa Germania sfiderà la Danimarca con la volontà di proseguire questo cammino nella propria terra

Grazie al gol allo scadere di Zaccagni contro la Croazia siamo agli ottavi

Inevitabilmente oggi il pensiero di molti tifosi italiani andrà su quella doppia sfida contro la Svizzera nel girone di qualificazione all’ultimo mondiale quello disputato nel 2022 in Qatar. Il doppio pareggio, con i due rigori sbagliati da Jorginho tra andata e ritorno, ci ha precluso per la seconda volta consecutiva la possibilità di prendere parte ad una rassegna mondiale. Nel pomeriggio, ore 18 fischio d’inizio, perciò si potrà ottenere una rivincita sulla Svizzera che equivarrebbe accedere ai quarti di finale. Per realizzare ciò gli uomini allenati da Spalletti dovranno cambiare ritmo rispetto alle ultime due uscite. Di fronte c’è un avversario solido, ostico, che è riuscito a mettere in seria difficoltà la Germania giunta al pareggio proprio all’ultimo. In molti naturalmente si chiederanno se sarà Jorginho a battere un eventuale rigore durante la partita oppure se farà parte della lista della lotteria degli eventuali rigori, qualora fosse in campo? Vedremo. Intanto l’assenza per squalifica di Calafiori, tra i migliori in assoluto, peserà sicuramente, in più potrebbero esserci delle altre assenze pasanti per infortuni vari. Chi scenderà in campo dovrà sfoderare una buona prestazione anche da un punto di vista del gioco per caricarci in tutti gli aspetti. Per gli svizzeri i punti di forza sono Sommer tra i pali, Akanji in difesa, Xhaka al centrocampo e poi i giocatori del sorprendente Bologna ovvero Freuler, Aebischer e Ndoye. Forza Azzurri!!!

Nell’altro quarto di finale di Euro 2024, ore 21, troviamo la Germania e la Danimarca. I tedeschi hanno stupito nella prima gara contro la Scozia, sono un po’ calati con l’Ungheria e hanno sofferto moltissimo contro la Svizzera. La padrona di casa dovrà stare molto attenta perchè i danesi potrebbero assomigliare agli svizzeri per organizzazione ed efficacia, anche se questa nazionale non sembra poter rientrare tra le prime 4 come avvenne nel 2021. Questa sfida fu la finalissima di Euro 1992 vinta a sorpresa dalla Danimarca, un torneo in cui la fase finale era composta da ancora solo 8 nazionali. Ecco il motivo per cui ritengo che in giro ci siano giornalisti e commentatori tecnici troppo protagonisti che vogliono evidenziare con grande enfasi, per provare a distinguersi, dei traguardi non analizzati per bene. L’ultimo caso è la qualificazione per la prima volta della Georgia agli ottavi di finale, traguardo storico per carità, ma dobbiamo tener presente che è solo dal 2016 che ci sono gli ottavi di finale!

Fonti foto: FCInter1908.it; Gazzetta.it

Stefano Rizzo