Diario Euro 2024: Francia di corto muso, Portogallo avanti solo ai rigori

Transalpini e lusitani hanno raggiunto i quarti di finale, eliminando rispettivamente Belgio e Slovenia. Oggi gli ultimi due ottavi dell’Europeo

Ieri sono andati in scena altri due ottavi di finale: Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia. Ad andare avanti la nazionale di Deschamps e quella di Martinez. Parecchia sofferenza per entrambe, con Mbappe e compagni che hanno superato l’ostacolo belga solamente nei minuti finali di secondo tempo e con una netta deviazione di Vertonghen. Per il Portogallo, invece, sudata atomica contro la Slovenia di Sesko. I lusitani vedono i sorci verdi, ma alla fine riescono a passare il turno dalla lotteria dei rigori. Fantastico il portiere del Porto Diogo Costa, capace di neutralizzare tutti i rigori degli sloveni. Oggi gli ultimi due ottavi di finale: Romania-Olanda alle 18 e Austria-Turchia alle 21, ma entriamo nel dettaglio.

Diario Euro 2024: la Francia non ingrana, ma il Belgio è battuto

A Dusseldorf in campo tante stelle: da Mbappe e De Bruyne, passando per Griezmann, Lukaku e Thuram. La squadra di Deschamps non riesce ad ingranare in questo Euro 2024 e il dato sull’attacco è significativo e anche abbastanza anomalo: tre gol totali, tra cui due autogol e un rigore. Insomma, la Francia diventa la prima nazionale della storia degli Europei ad andare ai quarti di finale senza mai aver segnato su azione. Con quel parterre di attaccanti è veramente un peccato e quasi inspiegabile. La Francia che scende in campo contro il Belgio è praticamente la fotocopia della squadra scesa nelle prime tre partite contro Austria, Olanda e Polonia, ossia prevedibile, clamorosamente povera di idee e quasi mai pericolosa. Dall’altro lato, il Belgio di Tedesco è ben organizzato, ma in avanti fa una fatica tremenda, al pari della Francia, a trovare il gol. Il più pericoloso è Doku del Manchester City, non sono in giornata né Lukaku, che chiude con zero reti il suo Europeo, e De Bruyne. Il fantasista del Manchester City è anche un po’ nervoso. Il match si sblocca all’85’ con l’autorete di Jan Vertonghen, che devia nella sua porta un tiro velleitario di Kolo Muani. La Francia vince e passa il turno di corto muso, ora ai quarti ci sarà il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Kolo Muani e Theo Hernandez, Francia-Belgio (fonte foto Fantacalcio)

Diario Euro 2024: Ronaldo prima piange e poi fa festa col Portogallo

Il Portogallo va ai quarti, ma l’immagine di Cristiano Ronaldo in lacrime entrerà di certo nella storia degli Europei. CR7 come il suo Portogallo soffre sette camicie per eliminare la solidissima Slovenia a Francoforte, che esce da Euro 2024 con l’importante riconoscimento di non aver mai perso una partita nei 90′ regolamentari (e anche 120′). I lusitani faticano infatti a creare contro la Slovenia, sfruttando nel primo tempo solo qualche folata di Leao, il migliore del Portogallo nei primi 45′ (poi si spegne ed esce nella ripresa), ma le vere emozioni sono dai tempi supplementari in poi, con Ronaldo che al 104′ si fa ipnotizzare da Oblak dagli undici metri, scoppiando letteralmente in un drammatico e umano pianto. Sembra quasi inconsolabile. Al pianto di Ronaldo qualche minuto dopo si aggiunge il clamoroso patatrac di Pepe (41 anni), che scivola sulla trequarti lanciando Sesko a campo aperto, ma Diogo Costa risponde con una prodezza alla Dibu Martinez in stile finale Mondiale di Qatar 2022 su Kolo Muani. Dopo 120′ tutto si decide ai rigori, dove il portiere del Porto è una saracinesca, tanto da neutralizzare tutti i rigori sloveni, tra cui quello di Josip Ilicic. Ronaldo decide di ritirarlo, ma stavolta non sbaglia. Il Portogallo vola ai quarti, dove affronterà la Francia vice campione del mondo. Un quarto tra le due squadre più deludenti di questo Europeo (dopo l’Italia).

Cristiano Ronaldo in lacrime, Portogallo-Slovenia (fonte foto Calciomercato.com)

Diario Euro 2024: gli ultimi due ottavi di finale

Oggi gli ultimi due ottavi di finale di Euro 2024: Romania-Olanda e Austria-Turchia. Il primo match sarà alle 18 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Da un lato la nazionale rumena, in una gara da dentro o fuori in un Europeo dopo 24 anni; dall’altro, gli Orange, che hanno chiuso al terzo posto il girone eliminatorio, alle spalle di Austria e Francia. Per Koeman sfida fondamentale anche per il proprio futuro. L’Olanda non ha entusiasmato durante la fase a gironi, con una sola vittoria all’esordio contro la Polonia. Ora serve la scossa. Alle 21, invece, direttamente dalla Red Bull Arena di Lipsia, la sfida tra Austria e Turchia. La vera rivelazione di questo Europeo, la nazionale di Ralf Rangnick, sfida quella di Vincenzo Montella. Ai turchi mancherà il capitano Hakan Calhanoglu per squalifica. La nazionale euro-asiatica si è qualificata come seconda classificata nel gruppo F.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Leggo.it