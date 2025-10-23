Davide Bartesaghi in rampa di lancio

Tempo di lettura 4 minuti

Il giovane difensore si sta ritagliando uno spazio importante nel Milan e questo anche grazie alle valutazioni di Massimiliano Allegri che crede in lui e lo ha voluto fortemente trattenere in rossonero

Terzino sinistro, fisico imponente (1,93) e testa ben salda sulle spalle, con lavoro e pazienza ha saputo prendersi una maglia e consolidare la sua posizione in rosa a suon di ottime prestazioni. Sembrava addirittura destinato a partire in estate, ma Allegri lo ha trattenuto e, a quanto pare, ci ha visto lungo. Partiamo però da un discorso che continua ad essere sempre il più (s)considerato e cioè il punto di vista sulla valutazione di un calciatore. Troppo facilmente si giudica un calciatore per “sentito dire” o per meri pregiudizi, magari dovuti alla giovane età. Questi giovani, defenestrati ancor prima di poter dimostrare qualcosa, anzi ancor prima di essere messi alla prova. Ebbene, Bartesaghi è l’ennesima dimostrazione di quanto errato sia un simile atteggiamento. Avevamo accennato di lui, evidenziandone il talento, in un articolo del febbraio scorso sul Milan Futuro (leggi qui) e già allora faceva la spola con la prima squadra, seppur non avendo molto spazio anche in virtù di una stagione particolare dei “grandi”.

Rimanendo in tema di valutazioni, l’arrivo in rossonero del titolare nel ruolo di terzino sinistro, Pervis Estupiñán, ha fatto storcere il naso ai molti che, ovviamente, non lo conoscevano e che invece si sono dovuti ricredere a seguito delle ottime prestazioni del nazionale ecuadoriano e altrettanto è accaduto col giovane Bartesaghi che, con i 30′ contro il Napoli e le successive due presenze da titolare contro Juventus e Fiorentina, ha dimostrato di poter essere anche più che una degna riserva. Davide compirà 20 anni il prossimo 29 dicembre e, a quanto pare, aveva ricevuto anche richieste dal mercato, in primis la Roma che si era informata ricevendo però un secco no da parte del Milan, così come per alcune società straniere. La pecunia nel ruolo, in estate, prima dell’arrivo di Estupiñán e le prestazioni in amichevole, avevano convinto Massimiliano Allegri che ha voluto fortemente trattenere Bartesaghi. Anche il Ct della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, si è accorto delle crescita di Davide e lo ha convocato in occasione delle due gare del 10 e 14 ottobre u.s., per la qualificazione al campionato europeo under 21 del 2027.

Quello che intendiamo rimarcare è il solito atteggiamento superficiale che sembra non si basi più sul talento o, addirittura, che non sappia più vederlo e valutarlo come tale e che releghi giovani promesse al ruolo di comparsa per poi, magari, lasciarle addirittura scomparire. Praticamente o si esplode subito, oppure non vale la pena investire tempo e pazienza su un giovane e ci si rivolge all’estero per prendere magari un calciatore con le medesime qualità. Bartesaghi ha seguito l’iter classico di ogni calciatore promettente e cioè giovanili, primavera, Milan Futuro e prima squadra, ha lavorato a testa bassa, non ha sbracciato ed ha aspettato il suo momento che, finalmente e fortunatamente, sia per lui che per il nostro calcio, è arrivato. Adesso potrà anche non diventare un fuoriclasse, magari non sarà un punto fermo del club rossonero, ma quantomeno ha dimostrato di poter dare il suo apporto alla squadra e che questo apporto è importante, sia qualitativamente che emotivamente. Bisogna dare tempo e spazio ai giovani, bisogna saper valutare ogni dettaglio di un calciatore affinché si riesca poi a dargli la possibilità di emergere e non “bollare” mai un emergente in maniera frettolosa, perché si può esplodere subito certo, ma magari anche nel tempo. Bisogna dare il giusto peso a testa e piedi, perché un atleta non è soltanto un corpo nato per eccellere, ma anche una testa che può fare tutta la differenza del mondo e questa, tanto quanto i piedi, va curata e salvaguardata, le va dato il tempo di maturare, di prendere consapevolezza, di acquisire sicurezza e fiducia.

Fonti foto: acmilaninside.it; sempremilan.it

Luigi A. Cerbara