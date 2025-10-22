Dietrofront della Liga, Villarréal-Barcellona a Miami annullata, Angelino ancora ai box, l’Inter sale al secondo posto del ranking

Tempo di lettura 2 minuti

A seguito delle proteste di club e calciatori il match del prossimo 20 dicembre si giocherà in Spagna, slitta il rientro del terzino giallorosso, nerazzurri ancora su nel ranking

Anche in Spagna come in Italia non sono mancate le polemiche per la decisione di giocare alcuni match del campionato in un altro continente. Inizialmente, la sfida tra Villarréal e Barcellona del prossimo 20 dicembre doveva disputarsi a Miami, ma dopo le forti proteste dei club e dei giocatori (alcuni di loro hanno contestato la decisione decidendo di rimanere fermi per i primi 15 secondi degli scorsi match di Liga) gli organizzatori negli Stati Uniti hanno rinunciato all’evento. Forte rammarico da parte del presidente della Federcalcio spagnola Javier Tebas, che ha parlato di “occasione sprecata per il calcio spagnolo”. In Serie A invece, per ora, niente dietrofront.

Non migliora invece la situazione di Angelino, che continua ad essere indisponibile a causa di una forte bronchite asmatica accusata a partire dai primi giorni di ottobre. Il terzino spagnolo è seguito tutti i giorni dallo staff medico della Roma, ma nonostante le cure e diversi tipi di dieta ancora si sente debilitato ed è lontano dalla guarigione. In conferenza stampa Gasperini ha fatto intendere che bisogna affidarsi ai medici e che al momento c’è poco altro da fare se non attendere il pieno recupero del giocatore. La speranza per lui e per la squadra è che possa guarire completamente il prima possibile.

Continua infine il periodo positivo per l’Inter, che dopo un inizio di stagione altalenante ha inanellato una striscia aperta di sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Dopo l’ultimo successo europeo per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise, i nerazzurri sono balzati al secondo posto del ranking Uefa per le squadre di club, superando momentaneamente il Bayern Monaco che però deve ancora disputare il suo match di Champions. Davanti alla formazione di Chivu per ora, c’è solo il Real Madrid. Per il resto l’Inter si sta confermando anche quest’anno come una squadra sempre competitiva nei più importanti palcoscenici europei.

Luca Missori

