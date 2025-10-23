Le ultime verso FCSB-Bologna, Rapid Vienna-Fiorentina e Roma-Viktoria Plzen

Tempo di lettura 1 minuto

Alle 18.45 andranno in campo i rossoblù, che cercano la prima vittoria in Europa, e la Viola che vuole continuare a vincere in Conference League. Alle 21 tocca ai giallorossi che devono rialzarsi dopo la sconfitta con l’Inter di sabato

Il Bologna affronterà alle 18.45 la Steaua di Bucarest in una trasferta complicata. I rossoblù cercano la prima vittoria in Europa League dopo aver perso con l’Aston Villa (1-0) ed aver pareggiato contro il Friburgo (1-1). Italiano dovrebbe affidarsi a Dallinga in attacco con, alle sue spalle, il trio Rowe-Odgaard-Orsolini. Nei due di centrocampo dovrebbe trovare spazio Moro al fianco di Freuler.

Alla stessa ora la Fiorentina giocherà in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Nonostante un inizio di campionato tragico, la Viola è a punteggio pieno in Conference e vuole proseguire in questa direzione. Per farlo Pioli sceglie di sostituire i grandi assenti di giornata, Gosens e Kean, con il giovane Fortini a sinistra e la coppia Piccoli-Dzeko in attacco. In difesa confermato solo Pablo Marì con Viti e Comuzzo che prendono il posto di Ranieri e Pongracic.

Stefano Pioli

Questa sera, più precisamente alle 21, la Roma sfiderà il Viktoria Plzen allo stadio Olimpico. Partita importante per i ragazzi di Gasperini che devono tornare a vincere dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Lille (0-1). Gasp lancia Dybala dal 1′ minuto insieme ad El Shaarawy e Dovbyk mentre in difesa riposa N’Dicka. A sinistra torna Tsimikas mentre El Aynaoui dovrebbe prendere il posto di Cristante.

Artem Dovbyk (a sinistra)

Davide Farina