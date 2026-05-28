Anthony Gordon al Barça

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L’attaccante inglese dal Newcastle passa al club blaugrana per 70 milioni di euro. Il giocatore è già a Barcellona per le visite mediche

Il Barça ha concluso il primo acquisto per questa sessione estiva ormai alle porte, si tratta di Anthony Gordon proveniente dal Newcastle. Il nazionale inglese è un’ala sinistra ma è stato impiegato anche sul versante opposto e come punta centrale. 70 milioni di ero con contratto di 5 anni. In questa stagione Gordon ha realizzato 17 reti con il Newcastle, di cui ben 10 in Champions.

Fonte foto: MundoDeportivo.com

Stefano Rizzo