Corsa al Pallone d’Oro, passo indietro per Salah

L’egiziano rischia di uscire dalla “gara” al premio di France Football per l’eliminazione dalla Champions League

Il risultato finale di Liverpool-PSG potrebbe avere altre conseguenze oltre ad aver spento i sogni europei dei Reds. Mohamed Salah potrebbe “pagare” doppiamente l’uscita anticipata dei suoi dalla Champions League dato che l’egiziano era in lista per vincere il Pallone d’Oro. In questo articolo parleremo proprio della corsa al premio di France Football.

Fino a questo momento Salah era il favorito numero uno per vincere il premio individuale più ambito dai calciatori vista la stagione fenomenale che sta disputando. 42 presenze stagionali con 32 reti e 22 assist all’attivo per l’egiziano che non giocava a questi livelli dalla sua prima stagione con il Liverpool (annata 2017-18). In campionato si trova al primo posto con i suoi a +15 sull’Arsenal secondo mentre domenica, contro il Newcastle, ci sarà la finale di EFL Cup. Inoltre Salah, se si guardano solo i suoi numeri in campionato, è al terzo posto in classifica per gol+assist in una singola stagione di Premier League con 44 insieme a Henry nel 2002-03 e Haaland nel 2022-23 e dietro solo a Shearer e Cole che, rispettivamente nelle annate 1994-95 e 1993-94, contribuirono a 47 gol. Nonostante questi numeri e record Salah rischia seriamente di non vincere il Pallone d’Oro principalmente per un motivo, la Champions League. Questa competizione è sicuramente fondamentale per l’assegnazione di questo trofeo visto che, spesso e volentieri, a vincere il Pallone d’Oro è colui che alza, o ci va molto vicino, la coppa dalle grandi orecchie.

Proprio per l’eliminazione del Liverpool e di Salah, crescono molto le chance di Raphinha, Mbappé e Harry Kane. Il brasiliano del Barcellona nelle 41 partite stagionali ha contribuito a 46 gol (27+19) mentre il francese dei rivali del Real Madrid, in 42 gare, ha realizzato 28 gol e servito 4 assist. Per Kane 32 reti e 11 passaggi vincenti in 36 partite. Tutti e tre hanno la seria possibilità di vincere il Triplete (clicca qui per saperne di più) e sarà, molto probabilmente, uno di loro ad alzare il prossimo Pallone d’Oro a meno di clamorose sorprese.

Chiudo con una riflessione generale sul premio di France Football dicendo che forse si dà troppa importanza alla Champions League, che è una competizione di squadra, rispetto invece alla stagione personale di un calciatore. Capisco che la CL è il torneo più difficile e ambito dai club e che abbia senso premiare il giocatore migliore della squadra più forte ma penso che vada dato peso anche ad annate storiche realizzate dai calciatori. Ciò che sta facendo Mohamed Salah non va sminuito per una sconfitta ai calci di rigore così come non vanno sopravvalutate quelle dei calciatori che riescono a vincere la tanto ambita Champions League. Da sempre l’argomento Pallone d’Oro è complicato da affrontare perché non c’è un vero e proprio termine da rispettare per l’assegnazione e, proprio per questo, penso sia arrivata l’ora di chiarire come viene deciso il vincitore se per la stagione del singolo o per le vittorie ottenute con il club/nazionale.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina