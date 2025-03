Campionato e sogno europeo: doppio lavoro in casa Lazio

Tempo di lettura 1 minuto

I biancocelesti ambiscono a passare ai quarti di finale in Europa League e ad un posto d’onore in classifica di Serie A, di contro devono riorganizzare la rosa tra squalifiche ed infortuni

Settimana decisiva per il club romano. Questa sera si gioca per l’ Europa in casa all’ Olimpico che accoglierà la gara contro il Victoria Plzen, domenica prossima testa al Bologna in trasferta per il campionato.

A mister Baroni il compito di trovare equilibrio e rimodulare una rosa corta data dalle squalifiche di Gigot e Rovella in Europa e gli infortunati Hysaj, Dele-Bashiru e Tavares. Castellanos sembra sia pronto al rientro dopo l’infortunio del 15 febbraio scorso contro il Napoli e potrà partire dalla panchina questa sera.

Contro ogni previsione d’inizio stagione il buon lavoro della squadra si vede ed è tangibile, il quinto posto in Serie A lo dimostra, il primo posto nella classifica Europa League lo conferma. Per la sfida di oggi sono previsti 40.000 spettatori e la Curva Nord ha annunciato una coreografia show per sostenere la squadra.

Silvana Perrini