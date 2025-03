4 squadre sognano il Triplete

Tempo di lettura 5 minuti

Barça, Inter, PSG e Real Madrid faranno di tutto per alzare tre coppe al cielo nel giro di una manciati di giorni

Gli ottavi di Champions League sono andati in archivio e solamente quattro club possono ancora coltivare il sogno Triplete! Il Real Madrid, il Barça, l’Inter e il PSG sperano di vivere una stagione pazzesca su tutti i fronti. Queste 4 compagini tra l’altro non si incrocieranno nei quarti di finale. Per Triplete si intende la conquista di ogni competizione a lunga gittata, Champions, campionato e coppa nazionale, all’interno della stessa stagione. Roba da sballo. Roba per pochi, infatti nella storia solo 10 club sono riusciti nell’impresa: il Celtic nel ’67, l’Ajax nel ’72, il PSV nel 1988, nel 1999 il Manchester United, nel 2009 il Barça, nel ’10 l’Inter, nel 2013 il Bayern Monaco, poi il Barça si è ripeuto nel 2015 e il Bayern nel ’20 e infine il Manchester City nel 2023. Nel 1967 il Celtic vinse anche la coppa di Lega scozzese, la coppa di lega però non si disputa in tutti i paesi.

Pertanto per il Real Madrid, re della coppa con le orecchie con 15 titoli, sarebbe la prima volta, mentre per il PSG che non si è mai laureato campione d’Europa sarebbe una apoteosi senza alcun precedente appunto. I blancos sfideranno l’Arsenal, un avversario temibile per le sue qualità e per l’attenzione che riverserà maggiormente in Champions considerando il distacco siderale in Premier, -15, nei confronti della capolista Liverpool. Nella Liga invece gli uomini allenati da Carletto Ancelotti dovranno sudare le famose sette camicie se vorranno prevalere sul Barça, i due club sono appaiati al primo posto ma con i blaugrana che hanno una partita in meno, e l’Atletico Madrid sotto di 1 punto. Inoltre uno tra questi due avversari, il Barça o l’Atletico, il Real Madrid lo troverà nella finale della coppa di Spagna se dovesse eliminare la Real Sociedad, i blancos hanno vinto in trasferta per 0-1 la gara di andata. Mbappe è pronto però a fare la differenza nei momenti decisivi. Tracciato senz’altro più semplice in terra francese per il PSG: 16 sono i punti di vantaggio accumulati in campionato sulla seconda in classifica, il Marsiglia, e semifinale di coppa di Francia contro una compagine della seconda divisione con una ipotetica finale contro o il Reims, quart’ultima in Ligue1, o una squadra addirittura di quarta divisione francese. In Champions il club parigino se la vedrà con l’Aston Villa allenato da Emery che in Europa vanta il record di essere il tecnico più vincente in Europa League con 4 successi. Occhio che il mister del PSG Luis Enrique sa come raggiungere il Triplete avendo compiuto questa impresa con il Barça nel 2015. A sorpresa Dembele, impiegato come prima punta, è il bomber ed è in una condizione eccezionale.

Discorso diverso per il Barcellona e l’Inter che invece vorranno registrarsi nuovamente nell’olimpo del calcio e sulle loro strade ci sono due avversarie tedesche rispettivamente il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco. Sulla carta il Bayern, capolista il Germania, è estremamente più temibile rispetto al Dortmund. Il Barça addirittura potrebbe diventare il primo club a conquistare per ben 3 volte il Triplete. In questo 2025 la ciurma guidata da Flick, tecnico che ha condotto il Bayern al triplete nel 2020, non ha mai perso e viaggia a vele spiegate trascinata dal trio d’attacco Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha e dalle magie a centrocampo di un sontuoso Pedri. In Spagna come abbiamo già analizzato il campionato è molto equilibrato in vetta, mentre in copa del Rey il ritorno della semifinale tra Atletico Madrid e Barça si preannuncia scoppiettante dopo il pirotecnico 4-4 dell’andata. Infine c’è l’Inter del tecnico Simone Inzaghi e del capitano Lautaro che sogna di bissare l’annata gloriosa 2009/10 con Mourinho in panchina. I nerazzurri in campionato sono tallonati dal Napoli e dall’Atalanta e in coppa Italia è in programma il derby milanese nelle semifinali. Insomma un percorso ricco di insidie ma questo gruppo nerazzurro è determinato nel volere entrare nella storia.

Fonte foto: CalcioMercato.com

Stefano Rizzo