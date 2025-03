Quarti di finale delle coppe europee, scopriamo le avversarie delle italiane

Tempo di lettura 2 minuti

Bayern Monaco per l’Inter in Champions, Bodø/Glimt per la Lazio in Europa League e NK Celje per la Fiorentina in Conference League

Si è ulteriormente snellita la presenza italiana nelle coppe europee, dopo la dipartita della Roma in quel di Bilbao. Le nostre tre compagini rimaste non hanno propriamente avversari facili da affrontare nei quarti che si disputeranno ad aprile. Partiamo dal Bayern Monaco, avversario dell’Inter in Champions League, la formazione sicuramente più conosciuta delle tre e che, davvero, non ha bisogno di presentazioni. Onnipresenti nei momenti importanti, i tedeschi hanno dalla loro una sempre verde forza tecnica, fisica e mentale per dire la propria nei momenti difficili di ogni competizione alla quale prendono parte. Senza dimenticare la presenza di un’arma micidiale in attacco come il più che prolifico Harry Kane. In Europa League, la Lazio dovrà vedersela con il temibile Bodø/Glimt che alcune tifoserie italiane ricorderanno bene. Il Bodø ha dato filo da torcere al Milan nel 2020 (3-2 per i rossoneri a San Siro nella gara secca per l’approdo ai playoff di Europa League 2020/21) ed ha diversi precedenti con la Roma, come nel girone C della Conference League 2021/22 con una perentoria quanto incredibile vittoria casalinga per 6-1 sui giallorossi ed il pareggio per 2-2 nel ritorno all’Olimpico di Roma. In quella edizione le due formazioni si incontrarono nuovamente ai quarti di finale ed il Bodø batté ancora i giallorossi in casa per 2-1 per perdere poi il ritorno all’Olimpico con un netto 4-0. Come sappiamo la Roma poi vinse quell’edizione della Conference 1-0 contro il Feyenoord. La Lazio è avvisata e la qualificazione è tutta da conquistare! Nei quarti di Conference la Fiorentina se la vedrà con gli sloveni del NK Celje (Nogometni Klub Celje) che hanno eliminato ai calci di rigore il Lugano agli ottavi in una partita terminata 5-4 dopo i supplementari e questo può aiutare a capire la tempra di un avversario che non si arrende facilmente. Le premesse lasciano pensare sicuramente a dei quarti di finale da vivere e gustare sino all’ultimo secondo, nella speranza che le nostre formazioni possano farci sorridere e andare avanti nel cammino verso le rispettive finali.

Fonte foto: ghigliottina.info

Luigi A. Cerbara