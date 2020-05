Ci manca la Champions… diamo i numeri!

Fedelissimi, marcatori top, plurivincitori, ecco la lista dei campioni che hanno lasciato un segno indelebile in questa manifestazione

Sono passati un paio di mesi dall’ultima notte Champions, causa pandemia, e ora i fari sono puntati su questa possibile ripartenza. Un cammino interrotto durante gli ottavi di finale.

In attesa di schiarite in merito analizziamo i giocatori che più di tutti si sono distinti in questo torneo.

In quanto a presenze l’ex portiere Iker Casillas del Real Madrid e del Porto, ritiratosi il 18 febbraio, guarda tutti dall’alto con 181 gettoni, ma alle sue spalle Cristiano Ronaldo con 173 è pronto al sorpasso. Xavi Hernandez, ex centrocampista del Barça vincitore di due triplete, è in terza posizione con 157. Seguono altre leggende quali l’ala Ryan Giggs, colonna del Manchester United dal ’93 al 2014, con 151, l’attaccante Raul con 144 (ex Real Madrid e Schalke04 tra gli anni novanta e duemila).

Rientrano tra i primi 10 anche Leo Messi con 141, Paolo Maldini (dif. dal ’88 al 2008 del Milan) con 139, Andres Iniesta, compagno di reparto e di successi di Xavi, con 132, Clarence Seedorf e Gigi Buffon con 131.

Tra i marcatori invece la vetta è occupata da Cristiano Ronaldo con 129 reti, il suo eterno rivale Messi lo insegue con 114 gol, al terzo posto Raul con 71 centri. In quarta e quinta posizione altri due giocatori in attività Robert Lewandowsky del Bayern, 65 gol, e Karim Benzema del Real Madrid, 64 gol. Chiudono la classifica dei primi 10 Ruud van Nistelrooij (60 ex PSV, United e Real), Andrij Shevchenko (59 ex Dinamo Kiev, Milan, Chlesea), Thierry Henry (51 ex Monaco, Arsenal, Barça), Pippo Inzaghi (50 ex Juve e Milan), Alfredo Di Stefano (49 ex Real) e Zlatan Ibrahimovic sempre con 49 reti.

Infine il plurivincitore è Francisco Gento, ala sinistra del primo Grande Real tra gli anni ’50 e ’60, con 6 successi.

A 5 successi, tra gli altri, spiccano Di Stefano, poi Billy Costacurta e Paolo Maldini, difensori del Milan del patron Silvio Berlusconi, e CR7 (1 con lo United e 4 con il Real Madrid).

Con 4 trionfi seguono, tra gli altri, i campioni del Barça Messi, Xavi, Iniesta e dell’ultimo Real Madrid. E’ presente anche Seedorf (cen.), unico ad aver vinto con 3 squadre diverse tra gli anni ’90 e i primi del 2000 (Ajax, Real Madrid, Milan).

Con 3 titoli troviamo, tra gli altri, gli assi d’attacco del grande Real Raymond Kopa e Ferenc Puskas, il trio del calcio totale anni ’70 dell’Ajax, Johan Cruijff, fantasista, Johan Neskeens (cen.) e Ruud Krol (dif.), l’altro trio famoso sempre anni ’70 quello del Bayern Monaco il portiere Sepp Mayer, il difensore Franz Beckenbauer e l’attaccante Gerd Muller, poi l’attaccante del Liverpool, a cavallo anni ’70 e ’80, Kenny Dalglish. Tra gli italiani presente anche l’ex difensore del Milan Franco Baresi, compagno di reparto di Paolo Maldini e Billy Costacurta, che proprio ieri ha compiuto 60 anni.

Fonte foto: StoriediCalcio.org

Stefano Rizzo