A gamba tesa | Covid-19 & Champions League

Tra una settimana, nelle giornate del 17 e 18 giugno, il comitato esecutivo UEFA si riunirà per decidere il futuro della massima competizione europea 2019/2020



CON ESTREMA CALMA – In maniera compassata, quasi con indolenza. I movimenti “a ritmo lento” dell’Europa calcistica di fronte all’emergenza sanitaria proposta dal Covid-19 hanno fatto divampare più di una polemica. Sia a pandemia iniziata che in questa fase tenue, l’UEFA si caratterizza per flemma burocratica anziché per “decisionismo“. I singoli campionati del Vecchio Continente hanno già deliberato su ripartenze e stop definitivi da tempo: restano da definire infatti solo le date e le modalità della Champions League.







STOP RITARDATO – Già agli albori della diffusione del virus, lo stop alle gare continentali è stato parziale e ritardato, come dimostrato dall’inchiesta del Sunday Times su Liverpool-Atletico Madrid, responsabile a partire da Anfield di decine di morti relative ai contagi. Dalla stanza dei bottoni non si decidevano a intimare l’altolà per proteggere gli ultimi spiccioli che la manifestazione poteva garantire, pur sapendo che inevitabilmente si sarebbe andati incontro a un lungo stop per causa di forza maggiore.







RECUPERI… POI FINAL EIGHT? – Prima le gare in sospeso per chiudere il ritorno degli Ottavi di Finale, poi tutto il resto. A partire (pare) dalla seconda settimana di agosto Juve-Lione, Bayern-Chelsea, City-Real e Barça-Napoli dovrebbero rianimare la kermesse più importante dell’anno. Successivamente tutte le squadre volerebbero in Portogallo per disputare (in gare secche) quarti, semifinale e finalissima. Una formula sicuramente più scarna di quella abituale, che potrebbe però soddisfare in parte sia sportivi che protocolli di sicurezza.







FINALE A PORTE APERTE? – L’ultima trovata in ordine di tempo è l’idea di poter giocare la Finale col pubblico sugli spalti. Lisbona, Francoforte o Madrid?

Le candidature, con l’attenuarsi del CoronaVirus, sono varie e solo a partire dal 17 giugno (con riunione dilazionata in due giorni per abbondanza di temi, ndr) ne sapremo di più.



Alessandro Sticozzi