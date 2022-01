Adios Francisco Gento

Il Real Madrid piange la scomparsa di una delle sue leggende che hanno reso grande il club

È morto all’età di 88 anni Francisco ‘Paco’ Gento, presidente d’onore del Real Madrid ed ex ala dei blancos dal 1953 al 1971. Con il Grande Real ha vinto 6 Coppe dei Campioni clicca qui e 12 volte la Liga (record assoluti che appartengono solo a lui), 2 coppe di Spagna, 1 coppa Intercontinentale e 2 coppe Latina. Ha realizzato con le merengues 182 reti in 602 partite. Ha formato con Alfredo Di Stefano e Ferenc Puskas un trio da sogno. La stagione 1958/59 è stata l’unica in cui oltre al tridente già citato in attacco c’era anche Raymond Kopa.

Gento è stata un’ala sinistra tra le più forti in assoluto.

La sua bravura indubbiamente fu da una parte un po’ oscurata da Di Stefano e Puskas, quest’ultimi sono stati due giocatori straordinari che attiravano su di loro maggiori attenzioni, al contempo però l’aver fatto parte di questo tridente sensazionale lo ha reso un calciatore plurivincente. Stesso discorso vale per gli olandesi degli anni ’70 Johan Neeskens e Ruud Krol, giocatori fortissimi ma la stella che catturava gli sguardi degli appassionati era Johan Cruijff.

Con la Nazionale spagnola fu convocato nell’Europeo del 1964 vinto dalla Spagna senza però mai scendere in campo.

Fonti foto: Repubblica.it; Alamy.it

Stefano Rizzo