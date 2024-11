Champions League: Lewandowski tocca quota 101 gol, solo Messi e CR7 meglio di lui

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti del Barcellona, grazie alla doppietta al Brest di ieri sera, è entrato nel ristretto club di calciatori capaci di raggiungere la tripla cifra di reti nella massima competizione continentale per club

Era il 19 ottobre del 2011 quando Robert Lewandowski segnò il suo primo gol in Champions League, all’Olympiacos, all’età di 23 anni. Da allora, il centravanti polacco si è trasformato progressivamente in una macchina da gol impressionante, facendo la differenza in ogni competizione e con la maglia di diverse squadre. Ieri sera contro il Brest, a 36 anni suonati, l’ex bomber di Borussia Dortmund e Bayern Monaco ha raggiunto un nuovo traguardo che lo colloca, ancora di più, nell’Olimpo dei più grandi attaccanti di sempre. Con la doppietta contro la formazione francese infatti, Lewandowski ha toccato quota 101 gol in Champions League. Come lui, per ora, solo due leggende viventi come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, fermi rispettivamente a 129 e 140 reti. Raggiungerli e superarli sembra difficile, anche vista l’età del giocatore blaugrana, ma con fenomeni del genere mai dire mai.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlFattoQuotidiano.it)