0 gol subiti in 5 gare di Champions League per l’Inter

Tempo di lettura 1 minuto

I nerazzurri hanno la migliore difesa della competizione e si trovano momentaneamente in testa alla classifica

L’Inter sta disputando la Champions League ad un livello altissimo: 4 vittorie e un pareggio, contro il Manchester City, e 13 punti in classifica che valgono, in attesa del Liverpool, la vetta. In queste 5 gare i nerazzurri non hanno subìto gol, cosa che nella storia di questa competizione nel periodo dei gironi è capitata solo in due occasioni. La prima volta fu la Juventus nel 2004-05 che, con Fabio Capello in panchina, vinse le prime cinque gare per 1-0. La seconda squadra a riuscirci fu il Manchester United di Ferguson nella stagione 2010-11 che inoltre chiuse la competizione con solo 7 gol subiti in 13 gare, di cui 3 solo nella finale contro il Barcellona.

All’Inter mancano ancora 3 gare da disputare contro il Bayer Leverkusen, lo Sparta Praga e il Monaco con solo quest’ultima in quel di San Siro.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina