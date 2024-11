MLS: Mascherano ritrova Messi, è il nuovo allenatore dell’Inter Miami

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex calciatore del Barcellona sostituirà il dimissionario Gerardo Martino e ritroverà la Pulce con cui ha condiviso lo spogliatoio sia in blaugrana che in nazionale

Tanti calciatori si sono ritrovati ex compagni di squadra come propri allenatori. L’ultimo, in ordine cronologico, è niente di meno che Lionel Messi. La Pulce infatti gioca nell’Inter Miami e questo club della MLS ha annunciato nella serata di ieri il nome del nuovo tecnico. Sarà Javier Mascherano, compagno di squadra di Messi al Barcellona e in nazionale, che sostituirà Gerardo Martino, dimessosi ufficialmente per motivi personali. L’ex mediano di Liverpool e Barça ha guidato l’Albiceleste alle ultime Olimpiadi. Quella in Florida per lui sarà la sua prima esperienza alla guida di una squadra di club.

Luca Missori

(Fonte immagine: Bbc.com)