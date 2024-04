Carlos Tevez ricoverato per dolori al petto

Tempo di lettura meno di un minuto

L’Apache è in ospedale da questa notte e ci resterà fino al termine degli accertamenti

Carlos Tevez, allenatore dell’Independiente, si trova in ospedale a Buenos Aires da questa notte per dei dolori al petto. L’ex attaccante di Juve e Manchester City, tra le tante, si è sottoposto a degli esami che non hanno riscontrato particolari problemi e nella giornata di domani ne farà altri. L’Independiente ha confermato il tutto con un comunicato ufficiale spiegando come Tevez resterà in ospedale fino al completamento delle analisi.

Gli esami di domani aiuteranno sicuramente a capire meglio la situazione ma la speranza è che Tevez possa tornare in panchina il prima possibile.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina