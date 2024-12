Brasile: Ronaldo si candida a presidente della federazione

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex stella di Inter e Seleçao ha annunciato che nel 2025 parteciperà come candidato all’elezione del prossimo numero uno della Federcalcio verdeoro

Non è un periodo facile per il Brasile, reduce da pessimi risultati nel girone di qualificazione al prossimo mondiale, mentre i rivali di sempre dell’Argentina continuano a collezionare successi. Per provare ad invertire il trend, una leggenda verdeoro del passato come Ronaldo il Fenomeno ha deciso di scendere di nuovo in campo, questa volta però metaforicamente. L’ex stella dell’Inter infatti, in una intervista a Globo Esporte, ha annunciato di volersi candidare alla guida della Federcalcio brasiliana. Le elezioni da regolamento dovrebbero tenersi tra marzo 2025 e marzo 2026, ma vista la situazione complicata in cui versa la Seleçao potrebbero essere anticipate.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.quotidiano.net)