Juventus: lesione muscolare per Weah, ancora problemi per Douglas Luiz

L’esterno bianconero si è infortunato nella sfida di ieri sera contro il Cagliari e tornerà nel 2025, per il centrocampista brasiliano invece stilato un programma di recupero

Non c’è pace in casa Juventus per quanto riguarda l’emergenza infortuni. Se da una parte Nico Gonzalez ha recuperato, segnando anche un bellissimo gol nel match di Coppa Italia di ieri sera contro il Cagliari, dall’altra sempre i bianconeri hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Timothy Weah. Il giocatore americano infatti durante la partita contro la formazione sarda ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo costringerà ad uno stop di 2-3 settimane. Weah salterà dunque le gare contro Monza e Fiorentina e tornerà a disposizione di Thiago Motta nel 2025. Douglas Luiz invece, nonostante sia tornato in gruppo già la scorsa settimana, non è ancora al meglio. Per questo motivo verrà stilato un programma ad hoc per fargli riacquistare la condizione atletica migliore possibile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)