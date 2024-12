Real Madrid: Vinicius vince il premio “The Best” 2024 della Fifa

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante dei Blancos si è riscattato parzialmente dalla delusione del mancato Pallone d’Oro ed è stato premiato a Doha insieme a Carlo Ancelotti

Era il 28 ottobre scorso quando Vinicius Junior e tutto il Real Madrid decisero di boicottare la cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi per protestare contro l’assegnazione del prestigioso riconoscimento di France Football a Rodri e non all’esterno brasiliano. A parziale consolazione di questa beffa, ieri sera Vinicius è stato insignito a Doha del premio “The Best” della Fifa, che l’ha eletto miglior giocatore per l’edizione 2024. Insieme a lui, premiato anche il suo allenatore Carlo Ancelotti come miglior tecnico. Il coach italiano aveva ottenuto il medesimo riconoscimento anche nella serata parigina di fine ottobre, ma a causa del boicottaggio del club madrileno non l’aveva potuto ritirare dal vivo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)