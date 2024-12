Bologna, Orsolini ko nel match di Coppa Italia contro il Monza

Tempo di lettura meno di un minuto

L’esterno è uscito anzitempo dalla sfida, lo stop non dovrebbe essere lungo

Il Bologna ha vinto e convinto ieri in Coppa Italia proseguendo nel suo ottimo periodo di forma; 4-0 secco al Monza con ottimi segnali da parte di tutti. La nota stonata della serata è stato l’infortunio di Riccardo Orsolini, calciatore chiave dei rossoblu uscito subito dopo il gol segnato nel primo tempo. La prima diagnosi è di un risentimento alla coscia sinistra che gli farà saltare la Juventus in campionato e probabilmente anche il Benfica in Champions League. Italiano spera di recuperarlo in breve tempo, sarà sicuramente una mancanza importante per i prossimi impegni.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti