Stefano Pioli pronto a tornare in serie A

Roma e Juventus si starebbero contendendo l’ex allenatore del Milan che ora allena l’Al-Nassr in Arabia Saudita

Ci sarebbe una clausola nel contratto triennale del tecnico parmense che prevedrebbe quindi una rescissione indolore in caso di chiamata “importante”. Juventus e Roma non sono semplicemente alla finestra e si starebbero invece muovendo seriamente per avere Pioli in panchina dalla prossima stagione. Voci di corridoio parlano di un rapporto non propriamente idilliaco con la stella della squadra saudita, quel Cristiano Ronaldo che non pensa certo di dire addio al calcio e nemmeno al suo contratto faraonico, almeno non in tempi brevi. Quindi Pioli potrebbe avere più di un motivo per cedere al corteggiamento italiano. Bisogna inoltre sottolineare che la Roma, subito dopo l’esonero di Daniele De Rossi, aveva tentato Stefano che però declinò, perché in procinto di apporre la sua firma con l’Al-Nassr. La Juventus è avvisata!

Fonte foto: romatoday.it

Luigi A. Cerbara