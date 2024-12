Coppa di Germania: Bayern fuori, avanza il Leverkusen

Tempo di lettura meno di un minuto

Nel match chiave degli ottavi di finale gli uomini di Xabi Alonso prevalgono su quelli di Vincent Kompany

In Coppa di Germania già agli ottavi di finale si sono incrociate Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, le due compagini più forti degli ultimi due anni in Germania. All’Allianz Arena a prevalere è stato il Leverkusen con un gol di Tella e agevolato anche dell’espulsione di Neuer nel primo tempo. Per il portiere si è trattato del primo cartellino rosso in carriera tra club e nazionale. Inoltre Xabi Alonso si conferma bestia nera del Bayern; da quando siede sulla panchina del Leverkusen non ha mai perso contro i bavaresi, ottenendo tre vittorie e due pareggi.

Fonte foto: corrieredellosport.it

Alessandro Fornetti