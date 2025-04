La nuova vita di Mattia Destro, ufficiale l’arrivo alla Reggiana

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante era svincolato e ora proverà la missione salvezza insieme a Davide Dionigi appena approdato sulla panchina degli emiliani

Una carriera ricca di rimpianti per quello che poteva essere quella di Mattia Destro. Ha vestito maglie importanti come quelle di Roma e Milan ma alla fine non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Adesso il classe 1991, dopo essersi svincolato dall’Empoli lo scorso anno, prova una nuova avventura. Si tratta della Reggiana che lo ha accolto proprio negli stessi istanti in cui ha cambiato allenatore. Insieme a Davide Dionigi l’attaccante arriva per salvare la squadra che gravita nei bassifondi della classifica. Una carriera in serie A con più di 300 presenze nonchè 8 in nazionale dove è riuscito a firmare una rete contro Malta. Ora la B potrebbe essere uno stimolo nuovo per far vedere che può ancora dire la sua. Iconica la sua esultanza con maglia alzata e balletto alla bandierina, chissà che Reggio Emilia non possa vederla ancora.

Glauco Dusso