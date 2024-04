Crisi Modena, esonerato Bianco: al suo posto ecco Pierpaolo Bisoli

Tempo di lettura 1 minuto

La sconfitta casalinga con il Catanzaro è stata fatale al tecnico che paga i quasi tre mesi senza vittorie

Paolo Bianco non è più l’allenatore del Modena. L’ultima vittoria dei gialloblu risale al 27 gennaio contro il Parma. L’ennesimo stop di venerdì sera contro il Catanzaro, sconfitta 3-1 in casa, è stata decisivo per la società che ha deciso di cambiare. Via dunque Bianco e scelta per il sostituto che è ricaduta su Pierpaolo Bisoli, libero dopo la fine della sua esperienza al Sudtirol. A lui il compito di rivitalizzare un ambiente depresso che non vincendo da quasi tre mesi ha visto la sua classifica peggiorare sino a sfiorare la zona playout. Nel campionato di serie B, però, basta riprendere a fare punti per riportarsi in alto quindi bisognerà invertire la tendenza. Questo quindi l’obiettivo del neo tecnico che vorrà terminare al meglio la stagione. Esordio per lui sabato 20 aprile in quel di Ascoli.

Glauco Dusso