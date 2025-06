Atalanta: Juric in pole

Tempo di lettura 1 minuto

Per il dopo Gasperini si fa sempre più vicino il nome dell’allenatore croato. Dopo le avventure/sventure di Roma e Southampton la prossima fermata sembra sia proprio la panchina nerazzurra

Sorpresa in casa Atalanta, dopo gli anni di ascesa nel calcio grazie al lavoro di Gasperini, per il successore sembra sia in pole il nome di Ivan Juric, ex allievo del mister uscente. Nonostante le vicissitudini assolutamente non positive nella scorsa stagione, prima con la Roma e poi con la retrocessione record clicca qui in Premiere League con il Southampton, il mister croato sembra essere uno dei nomi più probabili per il futuro nerazzurro. La dirigenza bergamasca è a lavoro e durante questo week end si dovranno avere notizie più certe, di sicuro in caso di conferma della scelta sarebbe davvero un atto audace e coraggioso.

Fonte foto: tuttosport.com

Silvana Perrini