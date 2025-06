Inter, scelta fatta su Chivu

Tempo di lettura 2 minuti

I nerazzurri, dopo il no di Fabregas, hanno deciso di affidarsi all’ormai ex allenatore del Parma

La dirigenza interista ha virato in maniera decisa su Cristian Chivu dopo gli sviluppi negativi della trattativa con Cesc Fabregas. Per l’ormai ex allenatore del Parma si tratta di un ritorno in quel di Appiano Gentile dato che ci ha giocato dal 2007 al 2014 ed ha allenato le giovanili dei nerazzurri tra il 2018 e il 2024.

Questa scelta dell’Inter lascia dei dubbi soprattutto negli interisti che, come sappiamo bene, nelle ultime stagioni hanno avuto allenatori importanti (Spalletti, Conte e Inzaghi) e hanno vissuto annate speciali con ottimi risultati e diversi trofei. Tutto ciò dà l’impressione di un ridimensionamento programmato che, magari, potrebbe essere uno dei motivi che ha spinto Simone Inzaghi all’addio dopo 4 stagioni. Con questo non si vuole giudicare o dare già per fallito il progetto di Chivu che, senza dubbio, ha avuto un impatto molto positivo nel Parma tanto da conquistare una salvezza insperata. Le perplessità riguardano principalmente la poca esperienza dell’ex difensore in generale e in particolare con un top club come l’Inter che ha aspettative alte.

Sotto un altro punto di vista questa scelta è comprensibile visto che Chivu conosce l’ambiente Inter e, cosa da non sottovalutare, in questi mesi a Parma ha giocato spesso con il 3-5-2, un modulo che i nerazzurri conoscono molto bene. Questo potrà sicuramente facilitare l’inserimento del romeno sulla panchina della Beneamata ma è difficile, almeno per il momento, pensare che Chivu possa far restare l’Inter sugli stessi standard avuti nell’ultimo periodo. Inoltre bisognerà vedere se tutto ciò porterà anche un ringiovanimento della rosa che, al momento, appare inevitabile.

Cristian Chivu dovrebbe firmare nella giornata di domani il contratto biennale con l’Inter e iniziare a prepare il Mondiale per Club dove i nerazzurri esordiranno il 18 giugno contro il Monterrey, club messicano.

Vedremo, con il passare dei mesi, se questa scommessa dell’Inter si rivelerà vincente o meno.

Davide Farina