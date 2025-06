Tempo di lettura 1 minuto

La Nazionale di Spalletti non trova pace, l’attaccante viola a causa di un risentimento muscolare lascia il ritiro e per il tecnico azzurro è tutto da ridisegnare

In casa azzurri è emergenza, la lista degli infortunati sembra essere senza fine, Anche Moise Kean, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra è stato costretto a lasciare gli allenamenti, una perdita importante per la Nazionale, di fatti il giocatore viene da un anno di rinascita in maglia viola clicca qui. Per il ct Spalletti si complica la situazione. In previsione della doppia sfida con Norvegia e Moldavia dovrà fare a meno oltre che di Kean anche di metà difesa. Praticamente la rosa soffrirà in tutti i reparti di gioco. Di seguito la lista degli indisponibili in difesa: Calafiori, Buongiorno, Acerbi ( non ha dato disponibilità), Gabbia. Le qualificazioni per i Mondiali sono diventate ormai un incubo da cui non si riesce più ad uscire.

Fonte foto: fanpage.it

Silvana Perrini