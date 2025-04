Premier League: Ivan Jurić retrocede col Southampton, è record!

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico croato non riesce a fare il miracolo e la caduta in Championship è di quelle che fanno rumore, mai nessuna squadra era scesa con sette turni di anticipo

La sconfitta in casa del Tottenham (3-1) decreta il fallimento della stagione del Southampton e del suo allenatore. Un’annata davvero da dimenticare per Ivan Jurić che, dopo la pessima parentesi in Serie A sulla panchina della Roma, retrocede in Premier League con sette giornate di anticipo stabilendo un record poco invidiabile, mai una squadra era infatti scesa in Championship con così largo anticipo. Il croato era volato in Inghilterra con tanto entusiasmo che però non è bastato a salvare una squadra che al suo arrivo ricopriva già l’ultimo posto in Premier League. I Saints, con Jurić in panchina, hanno racimolato in Premier il magro bottino di una vittoria, un pareggio e ben 12 sconfitte! Ivan, arrivato a dicembre scorso, ha un contratto di 18 mesi e quindi potrebbe avere la possibilità di riscattarsi nella prossima stagione. In bocca al lupo!

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara