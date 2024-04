Atalanta, Gasperini vuole prendersi tutto

Tempo di lettura 2 minuti

La Dea lotta ancora su tre fronti e può sognare due trofei a coronamento di una grande stagione

L’Atalanta di Gasperini si gioca molto in questo finale di stagione, che potrebbe regalare grandi gioie al tecnico che ha cambiato la storia della squadra senza, ad ora, riempire la bacheca dei trofei. Proprio questo è mancato all’era Gasperini anche se è stato in grado di valorizzare tantissimi calciatori e cambiare il presente e il futuro di un club mai così forte. Quest’anno la Dea è ancora impegnata su tre fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa League, con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League e di alzare uno dei due trofei a disposizione. Giovedì c’è il primo incontro con il Marsiglia che vede l’Atalanta favorita dopo aver eliminato il Liverpool, con grandi possibilità di raggiungere una finale europea che sarebbe prestigiosissima; i francesi però non sono una squadra da sottovalutare, anche perchè vista la difficile stagione in patria possono accedere all’Europa solo tramite la vittoria della competizione. In Coppa Italia invece la finale è già prenotata, raggiunta nella rimonta contro la Fiorentina che permetterà al club di sfidare la Juventus nell’ultimo atto in programma allo stadio Olimpico il 15 maggio. Gasperini dispone di una rosa ampia dove si sentono tutti importanti ma non ci sono indispensabili; le rotazioni infatti sono sempre molto attente, per consentire a tutti di sentirsi parte del progetto e garantire al gruppo più freschezza nelle partite importanti. Per l’allenatore un trofeo sarebbe la chiusura del cerchio della propria avventura a Bergamo; finora l’ha sfiorato solo in Coppa Italia, arrivando in finale e perdendo contro la Lazio nella stagione 2018/2019. Ora il sogno è più vivo che mai anche in Europa e l’Atalanta è la più forte della sua gestione, con calciatori che si stanno dimostrando decisivi anche in grandi palcoscenici come Alfield, senza mai tremare di fronte ad una potenza come il Liverpool.

Fonte foto:bergamo.corriere.it

Alessandro Fornetti