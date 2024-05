Cristiano Ronaldo, ancora tu! Andrà a Euro 2024 col Portogallo

Tempo di lettura meno di un minuto

Il CT Martinez ha appena diramato la lista dei giocatori convocati per la prossima kermesse continentale che si terrà in Germania. C’è CR7

Il Portogallo convoca Cristiano Ronaldo, che all’età di 39 anni andrà a disputare (presumibilmente) il suo ultimo Europeo con la maglia del suo paese. Il CT spagnolo Roberto Martinez ha appena diramato la lista dei giocatori convocati per la grande kermesse continentale che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Per Ronaldo si tratta del suo sesto Europeo in carriera, dopo l’esordio a soli 18 anni in casa nel 2004. Tra i convocati del Portogallo anche il milanista Rafael Leao, così come il portiere della Roma Rui Patricio.

Sandro Caramazza